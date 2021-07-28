我國「舉重女神」郭婞淳昨（27）日出戰東京奧運女子59公斤級，以三破奧運紀錄抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤的成績，成功替台灣奪下首面金牌，舉國歡騰，不過郭婞淳的實力不只如此，有網友挖出「量級對比」數據，大讚郭婞淳的實力驚人，「是非常可怕的選手！」

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文指出，對照「量級對比」數據發現，女子舉重64公斤級的加拿大選手查倫（Charron Maude G），以抓舉105公斤、挺舉131公斤，總和236公斤奪得金牌。

而相較59公斤級的郭婞淳，也是以總和236公斤的成績一舉奪下金牌，讓原PO不禁大讚，「這代表婞淳在59公斤級或是64公斤級，都是非常可怕的選手，是台灣之光！」

量級數據對比圖。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》臉書社團）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「得金牌又破世界紀錄，這下肯定要振興舉重了」、「從這張分析圖，更清楚知道有多強」、「她昨天還算保留，以拿牌為優先考量！不然應該可以超過236公斤」、「最強的是挺舉142公斤世界紀錄也是她自己的」、「舉重比賽多個5公斤就算大勝了，你看看郭贏第二名幾公斤？19公斤根本是海放了」。

此外也有網友表示，郭婞淳2019年於天津參加屬奧運資格賽的世界盃，選擇不降體重以60公斤越級參加女子64公斤級賽事，最終以抓舉105公斤、總和246公斤拿下雙銀，挺舉則以141公斤擊敗世界紀錄保持人的大陸選手鄧薇摘金。