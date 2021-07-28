斯里蘭卡一名寶石商日前請工人到家裡挖井的時候，意外發現了一塊巨大的「星彩藍寶石簇」，他立即通報當局政府，經專家檢查後發現它重約250萬克拉，可能是目前世界上最大的星彩藍寶石簇，預估的價值則高達1億美金（約新台幣28億），十分驚人。

根據《BBC》報導，斯里蘭卡第3代寶石商賈瑪格（Gamage）居住在寶石資源豐富的拉特納普勒（Ratnapura），工人日前在他家後院挖井的時候，意外發現了一塊「星彩藍寶石簇（Star Sapphire Cluster）」，賈瑪格得知後立即將此事通報給當局政府，並花費1年時間清除石塊外的泥土和雜質，才終於能夠對其分析、認證；賈瑪格也透露，在清洗的過程中，偶爾會有高品質的星彩藍寶石從石塊上掉落。

這塊星彩藍寶石簇重約510公斤或250萬克拉，目前已經被命名為「藍寶石奇緣（Serendipity Sapphire）」，據悉在國際市場上的價值可高達1億美金。寶石學家佐伊沙（Gamini Zoysa）看到這塊星彩藍寶石簇後也驚呼：「我從沒有見過這個大的標本，可能是在約4億年前形成的」。

不過也有專家認為，儘管這塊星彩藍寶石簇的克拉數很高，但裡面的寶石不一定都是高品質，對此斯里蘭卡國家寶石首飾協會（National Gem and Jewellery Authority）主席維拉辛哈（Thilak Weerasinghe）則保持樂觀的態度，「這是十分特殊的星光藍寶石標本，可能是世界上最大的，基於它的大小和價值，我們認為應該會引起一些私人收藏家或博物館的興趣」。