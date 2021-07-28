日本東京奧運比賽進行到現在，雖幾家歡樂幾家愁，但也看到各國選手精湛的實力，尤其是在射箭比賽上搶盡風頭的南韓，精采的表現更是受到各國媒體讚賞，不過他們能贏得金牌不是僥倖，全是仰賴背後辛苦的練習。韓國綜藝節目先前曾前往訓練場，公開射箭選手幕後練習時的狀態，超嚴苛的訓練讓網友們看傻眼。

南韓KBS運動台2019年時，曾前往射箭訓練中心採訪，當時的總教練吳善澤（音譯，오선택）曾驕傲表示「這個訓練中心可以算是世界最棒的訓練場地，許多外國選手都想來參訪」，並在節目中大方透露選手們在冬天零下5度時的訓練方式。為了不讓選手在戶外受凍，訓練中心人員會將標靶設在戶外，選手們則是在室內，將窗戶開出一條小縫即可練習，主持人朴在敏看到後相當驚訝，總教練吳善澤則表示「對於我們的選手來說，這樣的大小完全不是問題」。

南韓射箭選手冬天訓練時，只將窗戶開出一條小縫練習，讓箭從縫中射出去。（圖／YOUTUBE）

接著朴在敏為了測試選手的專注力，故意拿出餅乾、香腸等食物在女選手的耳邊狂吃上演「吃播」，沒想到女選手下一秒依然射出9.8分及10分的好成績，絲毫不受外界聲音影響。

這段採訪影片，近日也隨著南韓射箭隊在東奧上贏得金牌後再度被網友挖出，紛紛留言「選手們的專注力真的不是蓋的」、「他們就像軍人一樣操練」、「果然是要經過魔鬼訓練才能有好成績」、「在耳邊吃餅乾跟香腸真的很討厭耶！哈哈」、「拿金牌真是實至名歸」。

南韓女選手即使有人在她耳邊吃東西，依然射出10分好成績。（圖／YOUTUBE）

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