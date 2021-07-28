美國24歲明星泳將「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今（28日）在女子自由式1500公尺決賽，以15分37秒34摘下東奧首金，也是個人奧運會的第6面金牌。昔日她頭頂牛奶橫跨泳池，卻能一滴未灑的影片，再度掀起網友熱議。

雷德基去年曾在推特分享一段影片，展現驚人的泳技，和絕佳的平衡技巧，畫面中可見，她將岸邊一杯裝著巧克力牛奶的玻璃杯放在頭頂上後，接著臉部浸入水中，以自由式橫渡50公尺泳池，厲害的是她不但輕鬆達成，甚至一滴都沒有灑出來，最後還一派輕鬆的將牛奶喝光，宣告挑戰成功。

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo — Katie Ledecky (@katieledecky) August 3 2020

這段影片被轉分享至抖音（TikTok）後，看得不少網友目瞪口呆，紛紛留言直呼「我連走路都拿不好牛奶了」、「還以為她會打翻」、「我連游到對岸都沒辦法」、「她真的太猛了」。

雷德基昨在東奧400公尺自由式項目中，以3分57秒36敗給20歲澳洲選手蒂特穆斯（Ariarne Titmus）的3分56秒69，拿下銀牌；今在1500公尺自由式項目中一枝獨秀，全程保持領先，最終以15分37秒34奪冠，為美國代表隊寫下歷史。

事實上這是雷德基生涯第3次參與奧運會，過去曾在倫敦奧運拿下800公尺自由式金牌，到了里約奧運時更是大爆發，一連拿下下200、400、800和4x200的金牌。