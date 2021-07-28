邊境牧羊犬被認為是最聰明的犬種，經常被飼養用以協助農場放牧。近日大陸網路上流傳一段影片，一隻小邊牧還沒有長大就迫不及待要工作，興奮地衝進牛群，豈料下一秒卻被牛群們巨大的體型給嚇壞了，急忙轉身逃回飼主的身邊，網友們看完以後全都笑翻了。

根據《芒資訊》報導，這段影片由網友「@嗯哼?」在新疆阿勒泰地區拍攝，從畫面中可以看見，一隻小邊境牧羊犬看見牛群後相當興奮，不顧自己和對方的體型差異，就直接霸氣地衝進牛群當中，牛群見狀好奇地湊上前聞牠，不到幾秒的時間小邊牧就被包圍住。

面對這突如其來的危機，小邊牧先是害怕地往後躲，見「敵人」越來越多，牠嚇得轉身就跑，著急地回到飼主的身邊，完全失去一開始勇敢自信的氣場，這反差極大的轉變讓飼主覺得十分逗趣，忍不住大笑出聲。

影片曝光後不少網友都被小邊牧可愛的模樣給融化，紛紛留言笑說：「這個主人不知道雇用童工是違法的嗎？」、「這隻邊牧真的是又菜又愛玩」、「笑死了，整隻狗的身體都沒有牛的頭大」、「這孩子怎麼這麼小就出來工作啦」、「太可愛了吧！勇敢邊牧，不怕牛牛！」、「小邊牧因為本能衝了過去，但實力不允許牠牧牛哈哈哈」。