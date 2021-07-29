歐美地區因十分注重動物保育，不少民眾的住家附近都有森林，也經常可以看到野生動物出沒，不過若是看到巨大動物出現，還是會讓人嚇破膽。美國一名男子日前在家中發現沙發上出現一隻巨型蜈蚣，讓他嚇到不知所措，趕緊拿出手機將牠拍下上傳至推特上。

根據英國媒體《每日星報》的報導，住在美國德州奧斯丁的一名男子，日前在推特帳號@VickGlaze上PO出一段13秒的影片，並直呼「因為牠差點要把家燒了」。影片中，灰色沙發的扶手下方，突然竄出一條鮮紅色的蜈蚣，巨大的頭部與將近20公分的身長，都讓屋主與孩子們嚇到不斷大喊「到底從哪冒出來的」。

後來屋主發現，這隻巨型蜈蚣，疑似是從嬰兒床附近的一扇窗戶爬進來的，目前他們已經將房間內的所有窗戶都封起來，避免又有其他生物爬進來，後來屋主用工具將蜈蚣裝進一個密封罐裡，並將牠載到幾公里外的草叢放生。

這段影片曝光後，也在網路上吸引超過200萬名網友觀看，紛紛留言「太可怕了，怎麼這麼大隻」、「我第一次看到這麼長的蜈蚣」、「那隻蜈蚣應該也會被嚇死」；不過也有網友跳出來表示，這是北美體型最大的「巨型沙漠蜈蚣」（Texas redheaded centipede） ，本身具有毒性，平均身長超過20公分，若是被咬到會出現灼熱、劇烈頭痛等症狀，但對毒液過敏者，很可能會引發心臟病或腎衰竭。