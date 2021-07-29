東京奧運會體操男子個人全能決賽在昨（28日）晚落幕，選手們各個展現出精湛的實力，讓比賽十分精彩好看。不過近日一隻「貓體操選手」在網路上引發熱議，牠抓著浴室水龍頭不斷上下翻轉，做出許多高難度動作，讓網友們都看傻了眼，紛紛驚呼：「體操冠軍非你莫屬」。

外國網友「@Minaco」日前在TikTok上分享一段逗趣的影片，從畫面中可以看見，一隻賓士貓被帶到浴室準備要洗澡，怕水的牠先用手試探性地摸了一下水，但下秒似乎沒有站穩，後腿意外摔落，賓士貓急忙抓住水龍頭，隨後為了不讓自己掉下去，竟開始做出一連串高難度的「體操動作」。

只見牠在水龍頭上不斷左右晃動、上下翻轉，展現出驚人的臂力，雖然賓士貓的這些行為全是為了躲避洗澡，但過程中身體許多部位都早已被水淋濕，最終賓士貓也因為力氣耗盡而掉進浴缸內，而這可愛又好笑的畫面全被一旁的飼主給拍了下來。

許多網友看到影片以後都覺得十分搞笑，紛紛留言：「貓界體操選手就是這樣訓練的」、「這個貓的前世一定是一個雜技演員」、「其他體操選手最好繃緊神經，貓大師要出場了！」、「兄弟幹得好！堅持到最後，你真有運動家精神！」、「這屆的奧運體操冠軍非你莫屬」、「勇敢貓貓挑戰不可能的任務」。