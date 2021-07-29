搬家對於有些人來說或許是件十分麻煩的事情，但可能也會因此找到珍藏多年的寶貝。英國一名男子日前準備搬家整理東西時，意外在家中發現被他遺忘多年的寶可夢神奇寶貝卡，他好奇上網一查，竟發現價格比他原本購買的金額高出300倍。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名來自英國劍橋聖艾夫斯的男子，近日因準備搬家開始整理房中的物品，順便將沒用到的東西丟掉，沒想到竟讓他在樓梯下方的盒子中，意外找到小時候珍藏的兩套神奇寶貝卡Pokemon Fossil First Edition Booster Box ，以及Pokemon Neo Discovery Unlimited Booster Box，由於當時他相當保護兩套卡片，因此從未拆封過，保留的相當完整，連他都驚呼「原本已經完全忘記它們的存在，沒想到竟然還在盒子裡保留了22年」。

基於好奇，男子開始上網查詢這2張卡片的價格，沒想到當年每套只要30英鎊（約新台幣1164元）的寶貝卡，現在竟然暴漲了300倍，讓他十分驚訝，最後他也分別以高價1萬英鎊（約新台幣38萬）及9400英鎊（約新台幣36萬）在網路上賣出，

漢森玩具部門負責人大衛威爾遜特納（David Wilson-Turner）接受採訪時表示，這2套卡片是2001年由美國進口，現在已相當少見，但寶貝卡現在依然受到許多有錢的年輕人歡迎、想要收藏，因此價格不斷飆升，Pokemon今年也為紀念成立25週年舉辦慶祝活動，卡片的金額可能又會上漲。