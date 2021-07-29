一名女網友日前騎車出門，遇到一隻搭便車的青蛙，待在她的腿上不肯離開，直到停等紅綠燈時，青蛙便跳到她的坐墊上，看到人後牠並未被嚇到跳開，而是與女網友四目相望，彷彿在表達感謝，形成非常逗趣的畫面。

一名女網友在臉書粉專「爆怨2公社」表示，當時下午下了一場雨，等到雨停後，她才騎車出門買晚餐，騎到一半驚覺大腿黏到異物，觸感冰冰涼涼的，且還有一點溼黏，因此她便低頭查看，發現她的大腿上竟有一隻青蛙，嚇她的差點摔車，所幸她很快就保持鎮定，才沒有釀成意外。

由於當時行經地下道，女網友雖然很害怕，但也擔心若馬上把青蛙甩開，牠很有可能會被車輾斃，因此全程騎得很慢，避免青蛙飛走，等到下一個紅綠燈才靠邊停，想將青蛙放生，豈料卻發現青蛙不見了，直到女網友下車查看後，才發現青蛙竟跳到她的坐墊上，但牠看到人後，並沒有嚇得馬上跳開。

女網友表示，「我一下車，牠正坐在我的座墊上，我看牠、牠看我，正想找石頭還是樹枝把牠放下時，牠就自己跳下車了」，青蛙有趣的反應，彷彿是在向人表達感謝，女網友將偶遇青蛙一事告知妹妹，對方還開玩笑地說「蛙蛙會帶著一家老小來感謝你的」，她也將此經歷分享至臉書，讓不少網友直呼有趣。

許多人表示，「現在污染那麼嚴重，還能看到青蛙，你家那一帶環境不錯唷」、「帶回家第二天有可能變青蛙王子」、「青蛙當時與你對視時，可能是在感謝你讓牠搭便車」，還有人分享類似經歷「當停紅燈時，突然一隻斑鳩飛到你手上，也是非常震驚的」、「我還碰過有個反應慢了好幾拍的客人，當時我已注意到她頭上有蝙蝠，還以為是她養的寵物，點完餐後她才驚覺自己頭上停了隻蝙蝠」。