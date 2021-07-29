Kiribati's David Katoatau is a pretty great weightlifter and a *really* great dancer#Olympics #Rio2016 pic.twitter.com/yKNIjjHbCD — Jacob Brogan (@Jacob_Brogan) August 15 2016

東京奧運賽事如火如荼展開，全世界都相當關注賽場上的捷報和動靜，日前一段舉重選手挑戰105公斤項目失敗後，突然在場上跳起開心舞的影片也隨之瘋傳。事實上這是來自吉里巴斯（Kiribati）的選手參加2016年里約奧運時的經典片段，但其實歡樂背後藏著巨大洋蔥。

2016年的里約奧運上，代表太平洋島國吉里巴斯出賽的32歲舉重選手大衛卡托亞塔烏（David Katoatau），在男子105公斤級的項目中，以349公斤的成績奪下第6名，不過當他在最後一舉，因右手角度出錯而失敗後，竟然面帶燦爛的笑容，當場跳起開心舞，隨著他的扭腰擺臀，引來全場笑聲連連，氣氛十分歡樂，他似乎並沒有因為輸局而愁容滿面。

這段影片日前再度在網路上瘋傳，網友們紛紛留言直呼「當你舉不起來的時候就跳ㄧ波」、「成功的讓我記住吉里巴斯這個國家」、「太喜歡這種樂觀的態度了」、「太可愛了！人生真的沒有什麼大不了」。

事實上，大衛卡托亞塔烏之所以在退場前跳起開心舞，背後隱藏令人鼻酸的故事，他曾在受訪時表示，隨著海平面上升，吉里巴斯成為氣候變遷下首當其衝的受害國，且目前已有部分人民因此失去家園，全國面臨生存危機，「多數人都不知道吉里巴斯在哪，我希望透過舉重跟我的舞蹈，讓全世界認識我們國家。」

其實早在2014年時，大衛卡托亞塔烏就曾在大英國協運動會摘金後熱舞而爆紅，2016年再戰里約奧運時，雖然未能拿下獎牌，但他熱舞的身影以及氣候變遷的發言，再度引發全世界關注，如今影片隨著東京奧運熱潮又一次在網路瘋傳，讓不少網友注意到這些快要被淹沒的太平洋島國。