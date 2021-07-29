土耳其一名富商和妻子都非常渴望能夠擁有一個大家庭，因此砸下重金找來數名代理孕母和保母，光是1年內就產下了21名孩子，更驚人的是這名富商和前妻育有9名子女，他的現任妻子也有1名女兒，等於他目前已經是31名孩子的父親。

根據《每日星報》報導，57歲的土耳其富商加利普（Galip Ozturk）和24歲妻子克莉絲蒂娜（Kristina Oztirk）都非常渴望能夠擁有一個大家庭，克莉絲蒂娜甚至希望在有生之年可以生育105個孩子，為了完成這個龐大的夢想，他們花費14.3萬英鎊（約新台幣554.5萬），在1年內找了許多代理孕母，生下高達21名孩子，另外還聘請了16名保母照顧這些新生兒。

加利普在去年曾接受過《富士比（Forbes）》採訪，透露自己和前妻生育了9名兒女，最小的12歲、最大的34歲，目前他們全都在土耳其生活和工作，「隨著時間流逝，他們的事業表現越來越出色。他們擁有年輕人的活力，有些人從事旅遊業，有些人則活躍於金融界，每個人都有自己的工作」，加利普表示，就連最小的12歲兒子也在賣蔬菜和雞蛋賺錢。

此外，克莉絲蒂娜也有1名來自前一段關係的孩子，年僅6歲的女兒和夫妻2人生活在一起，同時在最近迎接了為數壯觀的弟弟妹妹，如果將這些子女相加，加利普目前已經是31名孩子的父親，驚人的數量再加上高額的代孕費用，使加利普一家人成為當地媒體關注的焦點。