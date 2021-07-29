醫院裡的護理人員每日跟著醫師接觸不同病人，對於他們來說打針、開刀幾乎是稀鬆平常的事情，但還是有護士雖能幫人打針，自己卻怕針。馬來西亞一名身形壯碩的男性護理師，一直給人專業又勇猛的形象，沒想到輪到他接種時，竟瞬間變成受驚的小貓，需被人架住才能完成接種。

根據馬來西亞媒體《星洲網》的報導，一名26歲的年輕男子Jay，3年前進入檳城一間醫院擔任護理師後，便經常為病人打針，對他來說簡直是家常便飯。新冠肺炎疫情爆發後，醫院也遵照政府的指示，為醫護人員安排集體接種疫苗，但輪到Jay時，身形壯碩、平時十分勇猛的他，竟像受到驚嚇的小動物一樣，露出驚恐的表情，當時他還刻意排在其他同事的後面，希望能因此「逃過一劫」，沒想到還是被發現。

原來，Jay平時雖可以幫病人打針，但自己卻有嚴重的「針頭恐懼症」，只要打針就會讓他相當緊張、直發冷汗，但又不得不打疫苗，因此當時的他雖乖乖捲起袖子，當女護士準備為他下針時，他卻開始驚慌的想捉住男同事的手，眾人為了避免他亂動也上前壓制，最後Jay就像孩子一樣放聲大叫完成接種，讓其他同事全笑歪，並將這逗趣的畫面拍下上傳。

影片公開後吸引超過100萬人觀看，網友紛紛留言「雖然我也怕針，但他讓我忍不住笑了」、「大男人竟然怕針還真可愛」、「看他像個孩子一樣緊張」、「真想上前抱抱他」、「同事還在旁邊說好了好了，根本是在哄孩子，哈哈」、「這就是所謂的反差萌」。