這個案主一個月內接連兩隻狗狗過世，一隻在四月初，另一隻在四月底，分別因為不同疾病。我的原則是離世溝通一次一隻，主人說那問月初走的那隻就好，因為感情比較深，我想那就好人做到底，簡單”撒咪ㄙ”幫她帶過第二隻，確定兩隻是否有在彩虹橋相遇就好。

只是從靜心儀式開始，我就聞到一股濃濃的臭味，夾雜著心臟抽痛，先走的那隻22歲的狗爺爺是心臟病走的沒錯，只是這臭味是什麼意思？到底是先走的那隻、還是後走的那隻的味道？我百思不得其解，只能靠問狗狗跟主人核對。

因為第二隻本就不在溝通之列，我只能問先走的比熊老爺爺「這臭味是什麼」？祂說，離世當下大小便都流出來臭臭的，祂不喜歡；還有，祂七歲時走失一段時間，那時候的牠，也是臭臭的，不過，祂懷疑這個臭味，是來自另一隻過世的小黃土狗身上。明顯不願承認臭味來自自己。

我問狗狗的媽咪，比熊爺爺是不是有潔癖？她說沒有，但臨終前脫肛，當時家人認為剛離世不方便幫牠洗澡，只有擦一擦，臭味也許是因為沒擦乾淨。

我不知狗狗傳來臭味到底要表達什麼，又不願意承認，只好跟牠說，萬一沒有說中你內心要表達的，記得自己託夢去給媽咪跟姊姊說。

沒想到掛掉電話後沒多久，主人就賴我說，她想起來了，比熊爺爺平常不知是不是心臟病的關係，嘴巴超臭，媽咪認為那種臭是從體內散發出來的，姊姊常常取笑牠，每次取笑，比熊爺爺就會很生氣。

心臟病會不會口臭我不知道，但比熊爺爺有口臭應該是一個尷尬的事實，難怪祂自己都沒提。

「你覺得很臭的話，可能是祂剛好對著你講話。」姊姊越想越好笑的補充。這是我最近做離世溝通、罕見電話那一頭還有笑聲的。

我說，狗狗應該是很介意姊姊取笑牠，所以即便離世了，溝通時還傳來濃濃的臭味，建議姊姊還是對著祂的照片解釋一下說：「寶貝，對不起，不臭不臭了！」讓祂可以放下心中的一塊大石頭。

姊姊隔天告訴我，溝通當晚她就夢到了比熊爺爺，讓我覺得很不可思議。