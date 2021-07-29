荒郊野外遇見野生大貓當街對罵時，該去勸架嗎？網路上日前瘋傳一段影片，只見兩隻野生猞猁（Lynx）擋在路邊，雙方你一言我一語的不斷咆哮對罵，完全無視旁邊有人類經過，魔性叫聲讓網友打趣調侃「根本是屁孩吵架！」

加拿大安大略省一對情侶愛德華（Edward Trist）和妮可（Nicole Lewis），當時開車行經一條罕無人煙的林間道路時，碰巧看見兩隻體型相當的野生猞猁，擋在路中央對視叫囂，期間更時不時的以頭頂向對方，其中一隻猞猁甚至一度伸爪作勢攻擊，但雙方並沒有大打出手，而是不斷咆哮。

影片曝光後網友全被猞猁當街對罵的畫面給逗樂了，紛紛留言笑說「根本是屁孩吵架」、「到底是在吵什麼啦」、「乾脆直接打一架輸贏啊」。

事實上，外型像貓、但又比貓大得多的猞猁，平時都以嘶吼的方式來爭地盤，求偶時也會發出長嘯。來自全球野貓保護組織的盧克·亨特（Luke Hunter）則認為，影片中的兩隻猞猁應該是與交配有關，並指出加拿大的猞猁通常在冬季繁衍交配，「而當繁殖季快結束時，那些還沒有機會繁殖的猞猁會非常急於找到另一半，就容易出現這樣的僵局場面。」

盧克接著提到，這兩隻猞猁看似有點疏遠對方，但其實正不斷的試探對方是否危險，以及有無交配的可能性，最明顯的一點就是牠們不約而同出現「頭撞」舉動，這通常是貓科動物愛撫的表現，很可能是為了緩和緊張的局勢。

最後愛德華表示，當下他們默默的在路邊看著猞猁吵架約莫十多分鐘，才又回到車上繼續前往目的地，但過程中這兩隻猞猁似乎沉浸在自己的世界，就連車子經過也無動於衷。