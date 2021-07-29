美國俄亥俄州一名新手媽媽，日前帶寶寶至後院的涼亭休息，孩子竟突然大哭，意外吸引一隻母鹿的注意，牠隨即從樹叢裡衝出來，蹦蹦跳跳的朝他們的方向前進，嚇到該名媽媽趕緊將寶寶抱在懷裡，不斷喊著「這是我的孩子，不是你的」，事後她也推測，母鹿可能誤將嬰兒的哭聲，認成是小鹿的呼救聲。

@hannaburton When you almost have to throw down with a momma deer because your baby starts crying outside ♬ original sound - Hanna Burton

根據《KTVU FOX2》報導，居住在俄亥俄州新列克星敦的新手媽媽漢娜（Hanna Burton），日前帶5周大的寶寶查理（Charlie）至後院的木涼亭乘涼，期間查理竟突然大哭，漢娜雖然不斷安撫孩子，但查理始終沒有停止哭鬧，豈料一旁的樹叢裡，竟衝出了一隻母鹿，朝著漢娜母子的方向前進。

漢娜當時嚇得趕緊抱起兒子，並保持警戒的站起身來，並對母鹿喊著「這是我的寶貝，不是你的」，而母鹿隨後也停下腳步，只是遠遠的盯著他們看，待查理不再哭後才離開，漢娜事後推測，指母鹿聽到嬰兒的哭聲後，可能誤以為是小鹿的聲音，因此瞬間被激發母愛本能，才會跑出來尋找聲源。

漢娜也提到，這一隻母鹿和牠的2隻寶寶住在附近，有時會看到牠們出沒於後院。而漢娜也將過程拍攝下來，並分享至抖音（TikTok），目前累積2700萬觀看次數，不少網友表示「母鹿可能已經決定將寶寶取名為泰山，並把他當成自己的孩子撫養」、「鹿真的很有靈性，之前看過有母鹿收養10隻小鹿，對牠們視如己出」。