非洲肯亞近日有民眾發現一隻小獅子竟在大街上亂逛，嚇得所有人趕緊報警並躲起來避免遭到攻擊，相關人員抵達現場後花了一段時間，才將小獅子制伏並送回奈洛比國家公園內。

根據外國媒體的綜合報導，位於非洲肯亞的奈洛比國家公園（Nairobi National Park）於本月28日上午發現一隻未成年的小獅子趁著眾人不注意時，出逃至人來人往的大街上，嚇得民眾紛紛尖叫躲避，並趕緊通報肯亞野生動物管理局。動物管理局人員抵達現場後，花了一段時間找尋牠的身影，才終於在一處大型連鎖超市附近狹窄的牆壁間隔中找到這頭小公獅，但小公獅看到管理局人員後疑似知道自己將被抓回去，開始奮力抵抗、橫衝直壯，管理局人員只好向牠注射麻醉槍才將牠制伏，並順利帶回奈洛比國家公園中。

據了解，奈洛比國家公園總面積達117.21平方公里，園區內可看到狒狒、黑犀牛、非洲水牛、獅子等野生動物，相當受到外國遊客歡迎，但園區周圍僅用柵欄圍住，柵欄外頭便是奈洛比市區，公園內還甚至就能看到市區裡的高樓大廈，距離相當近，因此才會出現「辛巴逛大街」的場面。

不過這座國家公園目前也面臨許多問題，包括動物棲息地破碎化、盜獵、外來種侵襲、環境污染、野生動物族群數量逐漸減少等問題，有關單位也正在想辦法處理，希望能讓奈洛比國家公園永續發展。