印度一名男子45年前離開家人，準備到中東工作賺錢，不過當時正巧有一班飛機失事，讓家人誤以為他在空難中離世，沒想到這名男子因故沒搭到班機，但多年來事業都沒有起色，讓他不敢回家，只能在外流浪，直到最近才終於在一名牧師的幫助下和家人團聚。

Mystery as missing man feared dead in plane crash 45 years ago turns up ALIVE https://t.co/5Z1Kuy5qoT — The Sun (@TheSun_NI) July 26 2021

根據《鏡報》報導，70歲的薩吉德（Sajid Thungal）在1976年10月離開家鄉喀拉拉邦，打算到波斯灣地區工作以養家活口，然而他在孟買要搭乘的班機卻不幸失事，機上95人全數罹難，幸運的是薩吉德當時因故沒有搭到飛機，所以並沒有受傷，但他的家人不知道這一切，誤以為薩吉德已經在這場空難中身亡。

事實上他在這之後跑到阿布達比工作，打算等到自己事業成功後再和家人聯絡，不過薩吉德始終沒有完成夢想，就算1982年他跑回孟買創業，事業仍沒有起色，依舊需要做很多份工作才能勉強養活自己，最終薩吉德因為精神狀況不穩定而被送進收容所。

2019年薩吉德透過收容所牧師的幫助，聯絡到家鄉清真寺的工作人員，一家人終於在本月28日成功團圓，牧師透露薩吉德的家人聽到他還活著都十分震驚，但也遺憾地表示，他的父親早在2012年過世，不過高齡95歲的母親以及妻子、兄弟都還健在。

對此薩吉德的弟弟穆罕默德（Mohammed Kunju）說，自己當初一直在尋找哥哥的下落，甚至還飛到阿布達比，卻沒有任何收穫，如今終於找回多年未見的哥哥，一家人都非常激動，「我們不會再讓他離開我們的視線」；而薩吉德也很感謝一路上給予他幫助的人們，「如果沒有這些人照顧我，我可能已經死了，根本不可能和家人團聚」。