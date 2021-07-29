在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，加上近年來新大樓高公設比，也讓不少人望之卻步，對此就有網友不禁好奇「台灣的房價要打幾折才會回歸正常？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出2大關鍵。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，被外界視為台灣經濟火車頭的房地產，可說是惡意炒作出來，一時之間炒房成了全民運動，就連鄉下也能看到動輒千萬的新成屋，讓他不禁好奇「台灣的房子究竟要打幾折，才會是正常國家該有的樣子？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台北市6折，認真」、「實際上9折就一堆人衝了，難跌」、「趨勢是只會繼續漲材料、人工、土地，我自己都很後悔前年沒硬撐一下買房，想觀望一下就沒機會了」、「超過平均月收入30％、房貸繳30年的房子都不正常」、「看地段，越蛋黃區打越多折，至少5折才合理」、「真的恐慌性下跌，3折你也不買」。

另外，眾人一面倒點出「提高薪資」及「稅制問題」才是關鍵，「提高薪資所得才是正解」、「薪資提高、房價打下去，雙管齊下」、「房屋稅、地價稅要漲100倍才有用」、「重點是課稅基礎，成本低，打1折都會長回來」、「提高囤房稅啊，居住正義可能才稍微有點希望」。