美國紐約日前發生一起嚴重的車禍意外，一名女子抱著8個月大的嬰兒準備過馬路時，突然被一台失控的藍色小轎車撞上，接著連車帶人一同衝進旁邊的理髮店中，母女倆因此被卡在車輪底下無法動彈，路過民眾看到後趕緊打電話報警，幾名熱心男子甚至衝上前合力將肇事車輛抬起救人。

根據國外媒體的綜合報導，這起車禍發生於美國紐約揚克斯（Yonkers）的一處十字路口，從路口的監視器畫面中顯示，一名36歲的母親手中抱著8個月大的女嬰，直接斜行穿越馬路走向對面的理髮店，就在這個時候，一台深藍色的轎車從巷口高速左轉後，先撞上停在一旁的白色轎車，接著又失控轉向往理髮店衝去，而那位抱著女嬰的母親就這樣一起被撞進了理髮店，卡在車輪下無法動彈，現場一片狼藉。

目睹一切的民眾被嚇到驚慌失措，趕緊打電話報警，警方接到通報立即趕到現場，幾名熱心的壯漢則衝進去與警方合力將轎車抬起，救出受困的母女倆並將他們送往醫院治療。經過醫院的檢查，發現母親股骨嚴重骨折，女嬰則是背部、腿部三度灼傷，以及頭顱骨折，兩人雖傷勢嚴重但經過急救已無生命危險，之後也會逐漸康復。

這段恐怖的影片曝光後，也立即受到網友的討論，紛紛留言「雖然沒走斑馬線很危險，但這一切都太可怕了」、「真是飛來橫禍」、「感謝熱心的民眾，讓人看到世界美好的一面」、「好險有幾位壯漢幫忙，要不然這對母女應該還在裡面卡很久」。