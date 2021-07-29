東京奧運如火如荼展開，全世界好手齊聚一堂，今年中華隊的表現狀況極佳，開幕僅6天已斬獲1金2銀3銅，創下台灣在奧運史上最佳戰績，連帶掀起奧運討論風氣，不過日前就有網友不禁好奇，為何相較於桌球、羽球、射箭等熱門討論話題，奧運足球賽事卻少有人關注，反倒都在討論明年的世足賽，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「奧運足球沒什麼人在看？」為題，PO文指出，足球迷相當關注歐洲冠軍聯賽和明年的世界盃，「相較之下，奧運足球好像就沒什麼人在看？好歹也是各國派隊來爭金牌，為何差這麼多啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「就像棒球經典賽一樣，奧運足球也不是最高殿堂」、「不只是足球，奧運棒球也不是最高殿堂」、「歐冠、世界盃還是比較好看」。

眾人更一面倒點出關鍵在於「年齡限制」，「你在奧運看不到C羅等名將，因為奧運足球有限制年齡」、「世界盃的水準高於奧運是正常的，因為奧運有年齡限制」、「現在應該是24歲以下才能參賽，所以奧運足球一直沒啥地位，因為高手來的不多」。

事實上，根據奧運足球參賽規定，男子球隊原本僅限於23歲以下的球員，最多允許3名超齡球員，而女子球隊則沒有年齡限制。後來由於2020年東京奧運延期至2021年舉辦，國際足總決定放寬男子球隊參賽年齡限制至24歲以下，即球員出生日期要求仍維持1997年1月1日或之後。