2020東京奧運正如火如荼的進行中，不少選手趁著空檔紛紛拍下東奧的內部細節，讓外界能一探究竟。近日一名美國女選手便在個人社群媒體上公開東奧提供的贊助品，不僅商品種類眾多，價值更高達數千美金，讓網友們羨慕不已。

根據外國媒體的報導，美國奧運委員會今年一共派出613位選手前往東京比賽，加上陪團成員與媒體，參訪人數是歷年來規模最龐大的，因此吸引各大知名運動品牌及廠商爭相與東奧選手合作，藉由免費提供選手各項商品達到最大的曝光效果，也可能因此增加話題。

來自美國俄亥俄州的撐竿跳女選手凱蒂娜潔歐特（Katie Nageotte），近日便在個人的TikTok帳戶上分享一系列贊助品，影片中除了有NIK及Ealph Lauren提供的全套運動服裝和運動鞋、歐克利（Oakley）的太陽眼鏡，以及三星（Samsung）奧運版Galaxy S20手機和無線藍芽耳機，甚至連美國名媛創立的服飾品牌SKIMS，也提供性感睡袍及塑身型運動內衣給女選手們，贊助商品琳琅滿目，雖有些商品在網路上買得到，但還是有不少選手獨家商品，讓凱蒂忍不住表示「早知道奧運有這麼多贊助品，在2016年的里約奧運選拔賽中，我會更加努力」。

另外，美國足球選手寇帝梅爾菲（Cody Melphy）也拍片分享男選手的贊助品，一樣商品眾多、數量驚人，價值高達數千美金，但選手必須自行負擔運費，讓他十分苦惱該怎麼將這些贊助品帶回家。影片曝光後吸引網友紛紛留言「這是炫耀文無誤」、「難怪這麼多選手沒得獎也很開心」、「想不到美國隊贊助品這麼多」、「聽說澳洲隊的贊助品也很驚人」、「不管怎樣已羨慕」。