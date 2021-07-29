2020東京奧運於7月盛大開幕後，各國選手便齊聚東京參加這場體育盛會，而選手除了在賽場上的表現受到注意外，也出現不少帥哥美女，引起網友熱烈討論。來自哥倫比亞的弓箭女選手，這次雖無緣晉級16強，但亮麗的外表卻讓她因此爆紅。

根據外國媒體的綜合報導，今年代表哥倫比亞參賽的21歲女選手瓦倫蒂娜（Valentina Acosta Giraldo），在本月23日的預賽中，以627分、第50名的好成績成功打進64強，但可惜的是她在混和射箭賽事中，以第26名遭到淘汰；昨日（28日）舉行的32強個人射箭賽事中，瓦倫蒂娜也以4比6的成績，輸給了英國選手莎拉貝特爾斯（Sarah Bettles），在晉級16強的競賽中止步，隨後與團隊一同搭機返回哥倫比亞。

但瓦倫蒂娜在賽場上精采的表現與亮麗的外表，依然吸引大批網友關注，許多人發現瓦倫蒂娜不僅五官精緻，整個人還散發出精靈般的仙氣，並擁有凹凸有致的好身材，因此獲得「最美弓箭手」、「精靈弓箭手」的稱號，只要她一登場便在網路上掀起話題，IG追蹤人數更一舉暴增至144萬人，人氣持續攀升，她離開東奧後也不忘發文感謝各國粉絲的支持與鼓勵。

瓦倫蒂娜先前接受採訪時表示，她因從小就十分喜愛運動，看完小說及電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）後便對射箭充滿興趣，每日清晨便開啟拉弓4小時的嚴格訓練，因此18歲時就放棄升學成為職業弓箭手，之後她便代表哥倫比亞四處征戰，在各大青年射箭錦標賽中獲得冠軍，成績備受肯定，年僅19歲就進入世界排名133名，目前以躍升至第77名，比賽前更將訓練拉長至8小時，毅力相當驚人。

另外，瓦倫蒂娜也十分熱愛刺青，在IG上經常分享各種刺青圖騰，不過這次出賽東奧時，她卻被大會要求上場前必須遮蓋住刺青，因為刺青在日本傳統文化中會被視為犯罪份子、黑幫等製造社會混亂的象徵，因此刺青者不得出入桑拿、公共澡堂等大眾場合，因此她在上場前必須穿著長袖賽服遮掉刺青才能參賽。