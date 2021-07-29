隨著時代進步，女權提升，現代人觀念也愈發開明，不過在台灣依舊有不少根深蒂固的傳統引人詬病，就有網友不禁好奇，為何長孫的家族地位比長女還高？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，受到傳統觀念的影響，長孫的家族地位似乎比長女還要高出許多，讓他十分不解，為何這樣的狀況即便到如今依然存在。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台灣到現在還是很多重男輕女的啊，常常聽到」、「長女還是要嫁人」、「長女最後也是別人家的人，生的小孩也跟別人姓」、「諷刺的是，重男輕女這觀念可是持家的女性贊同協助下產生的觀念」。

更有人點出「世代陋習」，認為現在多數家庭依舊保有這樣的觀念，「舊觀念就是『大孫頂尾子』（意即：長孫就像是最小的兒子一樣），給你參考」、「長孫輩分上比親兒子低、比親女兒高」、「長孫捧斗，長孫有責任祭拜祖先，所以阿公會給長孫2份遺產，因為老一輩很在意傳宗接代、有沒有人拜」、「大孫財產多分一份，告別式站第一排」。

不過也有身為長孫的網友表示「辦民俗法事一直有長孫的事情，但我在家中地位是還蠻低的，家人都比較疼女的」、「並沒有！身為真長孫的人路過」、「早就現代化，看家庭觀念吧」。