製作料理、調製醬汁的時候，各個食材之間的比例非常重要，只要差一點點，口味很可能就會出現不同的變化。日本一名網友近日前往醬油工廠參觀時，意外發現了一款名為「小林出包的17倍辣味烤肉醬」，讓他感到相當有趣，忍不住買了一瓶吃吃看，並分享到推特，沒想到這款烤肉醬竟因此爆紅。

這名網友「@390zdTL5nU2GRbb」近日到位於岩手縣的「宮田醬油店」參觀，豈料卻發現工廠推出了一款十分神奇的新產品，名為「小林出包的17倍辣味烤肉醬」，從一旁的簡介可以得知，這款烤肉醬出自於一名叫做小林的員工，他在製作醬料的時候搞錯食材比例，放入了比原定多17倍的辣椒，結果意外產出了超級辣的烤肉醬。

工廠原本要將這批做壞的醬料報銷丟掉，沒想到試吃一口以後，卻發現它出乎預料的好吃，因此工廠突發奇想，乾脆將這批醬料製作成限定產品，以一瓶108日幣（約新台幣27元）的價格販售，商品架旁邊還擺出一張小林鬱鬱寡歡的照片，以新奇搞笑的手法吸引客人的注意。

推文發布後不少網友都覺得非常有趣，紛紛留言替小林加油打氣，「雖然不認識小林，但意外的很有親切感，要加油啊！」、「搞不好做出失敗產品的小林先生，最後會變成銷售王喔！」、「看來失敗真的是成功之母啊」；而推主也買了一瓶回家嚐鮮，透露這款烤肉醬真的非常辣，在買之前一定要做好心理準備。