英格蘭一名飼主養了一隻杜賓犬，近日他們也迎來了新生寶寶，起初擔心愛犬會吃醋，沒想到牠一看到小寶寶後，秒化身為大哥哥，成為嬰兒的貼身保鑣，一日女主人進廚房泡乳時，寶寶不安的放聲大哭，隨後待愛犬靠近後，寶寶便馬上冷靜下來，主人直到查看寵物監視器，才看到超暖一幕。

居住在英格蘭克勞利的飼主埃利奥特（Nick Elliott），7月初與妻子迎來女兒梅西（Macie Brooke Elliott），由於家裡還飼養了一隻杜賓犬「湯米」（Tommy），因此他們也擔心多了一個新成員，「湯米」恐會不適應，甚至出現吃醋的反應，但「湯米」卻意外的喜歡梅西，經常待在寶寶的旁邊，似乎想保護她一樣。

日前梅西疑似因肚子餓而大哭，女主人海莉（Hayley Lisa Elliott）見狀後，馬上衝至廚房泡奶粉，而「湯米」發現梅西不停的哭，便未被嚇到逃開，而是叼了1隻絨毛娃娃，再走到嬰兒車旁，並用嘴輕輕將它推進去，放在寶寶梅西的身旁，試圖安撫她，而梅西果然也因此冷靜下來。

埃利奥特之後查看寵物監視器，才看到這超暖一幕，並感動的說「牠真的愛梅西！」，他也將過程分享至臉書社團「Dogspotting Society」，PO文累積1.1萬人按讚，不少人感動的說「湯米好有靈性，是梅西的哥哥」、「寵妹魔汪」、「有史以來最甜蜜的畫面」、「狗是永遠的家人」。