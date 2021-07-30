若在城市裡遇到野生動物，可說是非常難得。一名網友日前出門買午餐時，發現停靠路邊的一輛車底下，竟站了一隻老鷹，正在享用剛捕捉到的美食，擔心牠可能迷路了，因此將其模樣拍下上傳，並詢問該怎麼辦，豈料老鷹用餐的畫面引發討論。

網友遇到一隻迷路的老鷹，待在車底下享用老鼠大餐。(圖翻攝自/PTT)

一名網友在PTT提到，日前出門買午餐時，發現停在路邊的一輛車底下，竟出現一隻老鷹，正在享用剛捕捉到的老鼠，但因老鷹一直不肯離開，原PO擔心牠身體可能受傷了，且該隻老鷹年紀似乎很小，腳上還繫有腳環，當下不知該如何幫牠，便將此事分享至網路上，希望網友能提供方法。

不少人表示，要通報野鳥協會，還有網友笑回，「人家在陰涼處正要用午餐，你在干擾什麼啦！」、「腳環是標記用吧！沒有受傷或失能就讓牠自己吃」、「牠正要享用美食，結果來一個拍照的」、「人家只是在陰涼處吃便當，你頂多檢舉牠沒戴口罩」、「牠在瞪你，怕你搶牠的老鼠便當」。

原PO隨後通報野鳥協會後，得知此老鷹的品種為「鳳頭蒼鷹」，在協會的建議下，他便待在原地等老鷹自行飛走，但之後鳳頭蒼鷹已將食物吃完，卻一直待在原處，原PO最終只好請協會帶回照護，初步檢查並未受傷，但有可能因太熱脫水，或受到驚嚇。鳳頭蒼鷹又名鳳頭鷹、粉鳥鷹，一般棲息於森林，築巢於樹冠，會停在視野開闊的隱密樹枝靜待獵物，也會在空中追捕鳥類或昆蟲。