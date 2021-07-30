美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的科學家近期在大西洋進行探測時，意外在深度大約1.6公里處發現熱門卡通「海綿寶寶」及「派大星」的真實版身影，超萌同框的畫面十分吸睛。
綜合外媒報導，NOAA的科學家們自2010年起，就使用深海探測船進行海洋探索，期間發現不少深海珊瑚、魚類等物種，其中海洋科學家馬赫（Christopher Mah）27日在紐約以東321公里的大西洋海底山脈附近，透過深海探測船「Okeanos」進行遠端潛水器探索時，意外在水下約1.6公里深處捕捉到黃色海綿動物及粉色海星同框的景象，讓他不禁在推特發文寫道「（笑）我通常會避免這些評論...但，哇！這是真實版的海綿寶寶與派大星。」
馬赫表示，身為海洋生物學家，坊間對於海綿寶寶與派大星的描述都是錯誤的，「但這一次的同框畫面，確實是相當有趣的對照經驗，可以和卡通人物具代表性的形象與顏色媲美」。報導指出，迄今為止已發現逾8500種海綿動物，過去6億年間一直生活在海洋中，而所處的棲息環境會影響到牠們的形狀紋理及軟硬度。
馬赫表示，本次照片中的「海綿寶寶」分類在「Hertwigia屬」，且身上鮮豔的亮黃色十分罕見，因為多數Hertwigia屬的生物都是橙色或白色，以便於隱身在昏暗的環境中，尤其是海綿動物中很少有如此方正的形狀。
至於照片一旁的「派大星」學名則是「Chondraster」，5隻手臂上有微小的吸盤，用來移動或是附著在岩石上，特別的是相較於常見的暗粉色、淺粉色或白色，這隻海星卻是呈現明亮的粉色，讓人不禁聯想到卡通裡的派大星一角。
馬赫也強調，卡通裡「海綿寶寶」和「派大星」是好朋友，但其實Chondraster以海綿動物為食，因此這兩種海洋生物在現實世界中是無法當好朋友的，在Chondraster眼中，海綿動物只是一道美食。
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