國外一名辣妹Ashley日前在健身房練習深蹲時不慎跌倒，沒想到竟邂逅了天菜男神，對方將她扶起後，兩人也隨即陷入愛河，隔天就共枕眠，床照曝光吸引逾百萬網友熱議。

綜合外媒報導，Ashley日前在抖音（TikTok）帳號「@fitby.ash」PO出一段標題為「我超尷尬」的影片，畫面中可見當時Ashley因為練習深蹲，不慎跌坐在地，不料這時有位帥哥英雄救美，立即上前將她一把扶起。

男方事後也在自己的抖音上傳兩人相湧入眠的床照片段。（圖片翻攝自TikTok/@preston.pelfrey）

這組俊男美女的組合讓不少網友敲碗後續發展，果然兩人一摔定情，Ashley之後接連貼出兩人一起健身、約會的影片，如此超展開的情節也讓網友直呼兩人的相遇如同偶像劇一樣浪漫，影片短短2天內就獲得710萬次觀看。男方甚至在自己的抖音上傳兩人相湧入眠的床照片段說「這是美好的一天」。

不過也有網友認為是造假，質疑兩人早已認識，或是早就是情侶，但Ashley全盤否認，表示兩人當天確實是第一次見面，最多是在她跌倒前「進行了眼神交流」。