這一隻熊成精了！加拿大一名民眾日前開車經過垃圾掩埋場時，看到垃圾場內的廢棄床墊上，竟躺著一隻黑熊，悠哉地在床墊上放鬆，彷彿開啟放假模式，而牠看到人類出現，也未露出害怕的情緒，人性化舉動當場讓民眾看傻，並拍下這一幕有趣的畫面。

綜合外媒報導，居住在加拿大安大略省的凱拉（Keira Mamakwa），日前開車行經金費舍湖（Kingfisher Lake）附近的垃圾場時，發現垃圾場內一個廢棄的床墊上，躺著一隻毛茸茸的生物，她便停車仔細觀看，才發現這隻毛茸茸的生物竟是一隻黑熊，凱拉隨即將其模樣拍下，並上傳至臉書。

照片中可見，黑熊彷彿開啟「度假模式」，慵懶地躺在床墊上，牠似乎注意到有人類出現，但當下牠並未感到害怕，也沒有想離開的意思，而是歪著頭看向凱拉，隨後坐起身盯著鏡頭，似乎在說「這張床墊是我的，你想幹嘛啊？」，人性化舉動讓凱拉看了又好笑又驚訝。

凱拉提到，當時她注意到有動物竄出樹林，隨後才發現是一隻熊，「牠似乎想找地方放鬆，之後便發現了這一張床墊，雖然有些髒但還能使用」，凱拉最後因工作關係先離開，不清楚黑熊後續還做出那些舉動。不少網友笑著說，「很懂得享受熊生耶」、「實在是太可愛了！這一隻熊根本是從卡通裡跑出來的泰迪熊」、「工讀生快出來啊！」。