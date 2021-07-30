狗也知道痛與害怕，因此只要有過打針的經驗後，牠們基本上都會記得，若是要再帶牠們至醫院，狗幾乎都會非常不願意。日本一名飼主日前帶愛犬至醫院接種第二次疫苗，沒想到愛犬竟怕到緊緊抓住主人不放，超害怕的表情逗樂不少人。

根據日媒「grape」報導，居住在札幌的網友「VytOONzRvz3KF59」，養了一隻2個月大的秋田犬「shion」，他也經常在推特分享與愛犬的互動，先前他帶愛犬至醫院打預防狂犬病和寄生蟲的疫苗，讓「shion」留下不好的印象，近日又讓「shion」接種第二次，牠則嚇到露出非常厭世的臉。

照片中可見，「shion」似乎知道自己準備要打針，但乖巧的牠並沒有哭鬧，而是緊緊抱住主人，露出非常苦情的眼神，好像在說「饒過我吧！我真的不想打針了」，不安的情緒通通寫在臉上，之後順利接種完後，「shion」很快就恢復精神，而主人也將這一幕畫面分享至推特，獲得35.6萬人按讚。

不少人笑著說，「我帶我小孩去打針時，他們也是露出這一張臉」、「動物擁有聞出醫院味道的本能啊！所以若是打過一次針，牠們第二次就會超抗拒」、「每次帶我的愛犬去醫院時，牠都會躲到我的腳邊，甚至會閉著眼進行檢查，直到檢查完後，一看到護理師給的零食，牠就會馬上恢復精神」。