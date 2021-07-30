南非一名33歲男子馬格沙（Magosha）日前自曝，收錢和人妻性交易遭對方丈夫發現，而被下詛咒，導致他的陰莖從原本的17公分縮小到5公分，因此頓失收入來源。

根據《Daily Sun》報導，馬格沙平時透過性交易養活全家，不料當他收錢和一名45歲婦女交歡時，意外被對方丈夫當場抓包，不但對他揮拳相向，還撂話嗆聲「你進錯房子了，你的陰莖準備被毀滅吧！」

當下馬格沙不以為意，以為對方只是在說氣話，沒想到事後他的陰莖卻從原本的17公分瘋狂縮小，最後僅剩下5公分，嚴重影響他的工作，全家頓失收入來源，就連醫生也檢查不出異狀，嚇得他立刻聯絡該女子，不斷追問其丈夫究竟對他的生殖器做了什麼，女子則表示，只見到丈夫對著馬格沙的襪子喃喃自語，但具體內容無從得知。

事後女子丈夫受訪時表示，「希望他（馬格沙）的陰莖始終這麼小，直到他停止他的惡行」。當地一名傳統祭師得知後，建議馬格沙暫時不要從事任何性相關的活動，否則陰莖可能會變得更小，屆時要挽回恐怕更加困難，另一名祭師姆庫魯（Mkhulu Kukhanyile Mthembu）則表示願意無償提供治療，並承諾馬格沙9月前就能重振雄風。