南非一名導遊日前帶遊客至克魯格國家公園進行導覽，看到一隻高角羚被一群非洲野犬追殺，隨即高角羚機智的跳進河裡，途中又遇到一群河馬，而河馬見狀，似乎不願讓高角羚通過，便想衝過去進行攻擊，豈料也被高角羚躲過，幸運脫逃的過程，讓導遊直呼不可思議。

根據《每日郵報》報導，來自南非約翰內斯堡的24歲導遊希欽斯（Daniel Hitchings）日前帶團遊覽克魯格國家公園（Kruger National Park），行經荊棘叢保護區（Thornybush Game Reserve）時，發現一隻高角羚（Impala）正在河邊喝水，當牠回過神後才驚覺，自己被一群非洲野犬（wild dogs）包圍。

高角羚不斷跳高，躲避非洲野犬的攻擊，眼看自己無處可逃，牠不管河裡是否有鱷魚，隨即就跳進河中甩開捕獵者，不會游泳的非洲野犬，只能無奈站在河邊，所幸當時河裡並沒有鱷魚，高角羚才能順利游到對岸，但高角羚仍舊不能鬆懈，因為對岸還有一群河馬，牠們一看到高角羚靠近，馬上就露出暴躁的情緒。

憤怒的河馬似乎不想讓高角羚輕鬆通過，其中一隻便往牠的方向衝過去，高角羚見狀趕緊閃避，加快腳步逃上岸，最終順利躲進灌木叢裡，希欽斯目擊全程後，驚訝的表示「高角羚逃過野犬的襲擊，跳進河裡還沒遇到鱷魚，順利越過河馬，這真是太神奇了，有時幸運會站在牠這邊，但有時則不然，這就是高角羚的一天」。