俄羅斯一間情趣用品店日前遭搶匪持刀闖入，當時女店員假意蹲下拿錢，下一秒立刻抄起桌面上18英吋（約45公分）長的假陽具，直接朝著搶匪頭上一陣猛打，突如其來的攻擊，嚇得對方連滾帶爬的逃出店外，影片曝光後隨即掀起熱議。

綜合外媒報導，俄羅斯科麥羅沃州（Kemerovo Oblast）新庫斯內次市（Novokuznetsk）的一間情趣用品店，本月24日發生一起搶案，當時搶匪不斷揮舞著手上的小刀，威脅女店員將錢通通交出來，起初女店員有點嚇到，後來便走到櫃檯後方，彎下腰假裝拿錢。

接著女店員趁搶匪分心之際，左手以迅雷不及掩耳的速度，抄起桌面上長達45公分的巨大假陽具，朝著對方的頭部一陣窮追猛打，面對突如其來的攻擊，搶匪嚇得慌忙閃躲，一路連滾帶爬的逃出門外，女店員這時才順手關上店門，淡定的轉身回到店裡繼續收拾。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「女店員真的很勇敢」、「搶匪應該沒想過自己會被這麼巨大的大陽具毆打吧」；也有人打趣笑說「惹熊惹虎，毋通惹著恰查某」、「搶匪：當時我害怕極了」。