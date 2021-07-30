澳洲一名飼主養了一隻安那托利亞牧羊犬，日前她帶愛犬與農場裡的小羊一起外出，期間穿過一條河流時，由於小羊的腿比較短，因此遲遲不敢渡河，無助的牠便轉頭向牧羊犬求助，而牧羊犬冷眼看了一下後，只是默默走到牠旁邊，起初以為牧羊犬不打算幫忙，之後才知道牠其實是跑過來教小羊如何渡河。

Another 9.5mm of rain overnight so the creek has risen again. #Abla gently coaxes #June across though pic.twitter.com/qdhHCUwcfv — Calliss Clan (@CallissClan) July 21 2021

根據《每日郵報》報導，居住在澳洲南部林肯港的卡利斯（Jo Calliss），經常在推特分享自家經營的農場趣聞，她還養了兩隻澳洲牧牛犬，及一隻安那托利亞牧羊犬「阿布拉」（Abla），幫忙照顧她所飼養的羊群，日前她帶7周大的羔羊「瓊」（June）與「阿布拉」外出，期間遇到一條河流時，「瓊」顯得非常猶豫，遲遲不敢通過。

由於「瓊」較年幼，因此腿還不夠長，對水會有些恐懼，牠當時踩在石頭上，看到眼前的水有些深，便停在原地不敢前進，隨後又看向身後的「阿布拉」，似乎在向對方尋求幫助，而「阿布拉」便走到小羊的身邊，緩緩的往前走，看似沒有要理會對方，但其實是在為「瓊」指路，牠見「阿布拉」順利通過後，才鼓起勇氣往前跳，順利渡河。

卡利斯表示，「瓊」剛出生不久，就被一隻狐狸襲擊，導致牠的頭部和腿部都受重傷，所幸經過治療後，並沒有留下嚴重的後遺症，而「阿布拉」就像是大姊姊一樣，會幫忙照顧小羊們，而牠與「瓊」的感情非常好，「瓊喜歡所有的狗朋友，尤其是阿布拉，牠們就像是夫妻一樣，幾乎是形影不離」。