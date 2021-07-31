每年夏季，太平洋成千上萬的鮭魚都會洄游至淡水河上游產卵，牠們的天敵棕熊在熬過漫長的冬眠後也漸漸活躍，美國阿拉斯加野生動物攝影師沃爾非（Michael Wolfel）近日就捕捉到一群棕熊守在瀑布口，排隊捕魚的珍貴畫面，影片曝光後已突破千萬點閱。

眾所皆知，鮭魚是典型的洄游魚類，牠們通常出生在溪流上游，1歲左右會離開出生地，順著溪流游向茫茫大海，直到發育成熟後再從海洋中洄游到出生河流的上游產卵，牠們一路逆流而上，沿途不僅要經歷岩石、瀑布、湍流等阻礙，還要躲避水獺、棕熊的襲擊以及人類的捕捉，稍不注意這趟洄游返鄉，就成了死亡之旅。

一名常駐阿拉斯加的野生動物攝影師沃爾非，20日在抖音（TikTok）帳號「@mikewolfel」上傳棕熊竭盡所能捕食鮭魚的畫面，影片中可見，成群棕熊聚精會神的守在瀑布口排隊捕魚，等到鮭魚奮力跳上瀑布頂，準備重返出生地產卵時，伺機而動的棕熊就會抓準時機將鮭魚拍落，或是直接張口捕食。

畫面曝光後，不少網友對棕熊捕魚的技巧感到讚嘆，紛紛留言回應「直接守在瀑布口等著鮭魚自投羅網的舉動實在太聰明了」、「捕到鮭魚的棕熊有考慮要開班授課嗎」、「大自然真是太奇妙了」、「後面的鳥好像在思考人生」、「畫面看起來既美麗又讓人感到悲傷」。