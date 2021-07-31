黎巴嫩近日一場喪禮中，竟發生死而復生的奇蹟。當時親友們得知男子死訊，紛紛來到葬禮上哀悼，在進行瞻仰遺容的過程中，一名婦女突用手觸碰遺體，發現死者似乎還有微弱的呼吸，親友得知後，趕緊為其實施心肺復甦術（CPR）並叫救護車。

根據《每日星報》報導，黎巴嫩巴勒貝克赫梅爾市（Hermel）近日正在舉辦一場喪禮，當時男性死者的棺木被移到街道上，且敞開棺蓋供人瞻仰遺容，眾多親友都圍在他身邊，其中一名婦女便伸手碰觸死者，發現他似乎還有非常微弱的脈搏，且微微顫抖。

婦女當場被嚇了一跳，趕緊告訴其他人，親友們便輪流替他進行CPR，並撥打電話向醫院求助，隨後救護車駛進小鎮，並將被誤判死亡的病患送往醫院。根據當地媒體指出，男子經過搶救後，又奇蹟般的活了過來，不過醫院並未解釋之前為何會錯判為死亡。

印尼也曾發生過類似事件，東爪哇省一名12歲女童瓦爾達（Siti Masfufah Warda），因為慢性糖尿病和器官併發症而被送往醫院，但由於病情非常嚴重，最終她在當天晚上就過世了，豈料家屬在依傳統印尼喪葬風俗，幫女童清洗身體時，瓦爾達竟突然睜開眼睛，心臟甚至開始跳動、手溫逐漸變暖，讓家屬都非常開心，但1個小時後，瓦爾達仍不幸過世。