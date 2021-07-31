Woah Florida outdoing itself once again! 😂😂😂



Good luck with the weird penis snake invasion Floridians!https://t.co/QMUFaBig2U — 💙 Amber 💙 (@AmberTiff4321) July 30 2021

美國科學家近日發現，俗稱「陰莖蛇」（penis snake）的外來種伊氏真蚓已經入侵國土，當地研究人員2年前曾在佛羅里達州的塔米亞米運河（Tamiami Canal），捕獲一條2英尺（約60公分）的陰莖蛇，之後又在同一條運河中發現同物種的蹤跡。

根據《每日星報》報導，塔米亞米運河在2019年11月7日捕獲了一隻陰莖蛇，雖然嘗試人工飼養，但依舊不幸死亡，陰莖蛇的屍體被送往佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History-Exhibits）解剖，遺傳學家經DNA鑑定發現是「蚓螈目（Gymnophiona）」的「真蚓科（Caecilians）」。

陰莖蛇最早出現在200年前，被人目睹出沒於巴西的熱帶雨林中，因外型神似男性生殖器而得名。不過後來研究人員又在塔米亞米運河中發現陰莖蛇的蹤跡，懷疑已在當地進行繁衍並建立族群，美國佛羅里達魚類和野生動物保護協會（FWC）擔心遭到外來物種入侵，日前成立團隊進行調查。

不過因為陰莖蛇在中南美洲相當罕見，有專家懷疑是遭到飼主棄養的寵物，佛羅里達博物館經理希伊（Coleman Sheehy）也表示，人們對牠們知之甚少，但並非危險物種，也不是嚴重的掠食者。