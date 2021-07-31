貓雖然不會講人話，但牠們感受得到人類的情緒。美國愛達荷州一名5歲男童，日前因他最愛的樂樂棒球比賽結束了，難過到坐在路邊偷哭，豈料附近鄰居的貓突然走了過來，牠似乎感受到男童憂傷的情緒，竟主動狂蹭對方，好像想以此讓男童恢復精神，而超暖的一幕也被男童母親拍下。

根據《每日郵報》報導，居住在愛達荷州博夕（Boise）的沃斯納（Krystal Woessner）表示，她的5歲兒子利亞姆（Liam）得知樂樂棒球比賽結束了，他便無法與同齡人繼續玩球，因此難過地跑到家門口，坐在門外的馬路上散心，全程低頭抱著胸前的雙腿，背影看起來非常憂傷，也讓沃斯納相當不捨。

豈料，鄰居飼養的貓莉莉（Lily）竟突然現身，牠似乎感受到利亞姆的憂傷，便走過來用身體和尾巴狂蹭他，想以此方式讓對方振作起來，利亞姆的心情也因此逐漸好轉，之後將頭往後仰，輕靠在莉莉的身上，還伸手撫摸牠，隨後莉莉則走至利亞姆旁的地上躺下，似乎想給對方一些空間。

而這一幕暖心的畫面，全被媽媽沃斯納拍下，她也將影片分享至YouTube，累積200萬觀看次數，不少人表示「這就是我喜歡貓的原因，我養了3隻，牠們會感受到我何時情緒低落，並且幫助我振作起來，拯救我的靈魂」，還有人痛斥，該名媽媽讓孩子獨自坐在路邊，是非常危險的行為。