新生命的到來總讓人期待不已，不過以色列阿什杜德（Ashdod）日前卻發生一起「胎中胎」的罕見案例，一名初生女嬰的胃裡竟藏有一個不完全胚胎，且已發育出一顆心臟和骨頭，讓醫療團隊驚呼不已，事後決定緊急開刀取出，所幸手術順利完成，如今女嬰與母親接已平安出院。

根據《紐約郵報》報導，阿蘇塔醫療中心（Assuta Medical Center）婦產科主任醫師葛洛柏斯（Omer Globus）表示，孕婦在懷胎末期就被發現腹中女嬰的胃部異常增大，出生後經過超音波與X光檢查卻意外發現，女嬰的胃裡竟藏著發育不完全的胚胎，雖然與大眾想像中的胚胎可能不太一樣，但已發育出一顆心臟和一些骨頭。

女嬰胃裡出現不完全胚胎。（圖／翻攝自阿蘇塔醫療中心）

報導指出，「胎中胎」（fetus in fetu）是一種罕見的先天性疾病，指的是健康嬰兒體內發育出另一個異常雙胞胎的罕見情況，大約每50萬名新生兒中會有1人出現影響。不過目前科學家尚不清楚胎中胎的確切原因，但推測可能是母體懷上同卵雙胞胎期間，其中一個胚胎遭到另一個胚胎吸收所導致，而不完全發育的胚胎則被稱為「寄生雙胞胎」（parasitic twin）。

幸運的是，女嬰最後在醫療團隊的手術下，成功取出胃裡的胚胎，女嬰及其母親經過休養後也已順利出院。