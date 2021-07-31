日本一名飼主養了一隻愛情鸚鵡，雖然牠非常活潑可愛，但鸚鵡卻很喜歡咬東西，有時一看到紙，就會衝上前猛啃，讓他非常傷腦筋，日前鸚鵡趁主人不注意時，竟把信封咬成碎片，嚇得他趕緊把信奪過來，檢查後才知鸚鵡的貼心舉動。

居住在日本千葉的飼主@Urachi0養了一隻愛情鸚鵡，由於鸚鵡有咬東西的習慣，因此讓他非常傷腦筋，日前他將剛收到的信件放在桌上，豈料一不注意，就被鸚鵡叼走，等到@Urachi0發現時，鸚鵡已將信件咬開，讓他當下崩潰心想：「完蛋！信件要被咬壞了」。

@Urachi0趕緊上前把信搶過來，才發現鸚鵡似乎知道信封內的東西很重要，因此只咬外側的信封，裡面的文件完好無損，他才驚覺原來寵物是想幫他拆信，並笑著說「你的鳥嘴很靈巧喔！裡面的文件完全沒壞，實在是太厲害了」，@Urachi0將鸚鵡神乎其技的咬紙能力分享至推特，獲得近4萬人按讚。

不少網友直呼太可愛，還有人表示，自己養的愛情鸚鵡也很喜歡咬東西，每次都把紙咬成碎片，讓他無可奈何的說，「牠根本是一隻活動碎紙機」。愛情鸚鵡也稱為愛情鳥、情侶鸚鵡，是一種喜歡群居，且深情親切的鸚鵡，一旦有了另一半，牠們幾乎與伴侶形影不離，飼主若用心的照料牠們，愛情鸚鵡也能與人類建立起友伴關係。