東京奧運如火如荼展開，日本一隻名叫「沙基」（しゃっちー）的土撥鼠近日也成了網友熱議焦點，尤其是牠雙手拉吊環，在空中上演「一字馬」的超猛表現，震驚無數網友。

日本一名飼主經常在推特帳號「@shacchy_0410」分享家中一歲多土撥鼠沙基的有趣日常，天生自帶諧星光環的牠，經常慵懶的躺在毯子上放空，飼主為了讓牠有更多的垂直活動空間，利用層櫃和壓克力板，巧手打造了兩棟緊鄰的「透天厝」，大幅增加牠的運動量。

沒想到這天飼主卻意外捕捉到沙基「自主訓練」的畫面，只見牠雙手各拉著一個白色吊環，接著使出洪荒之力，以騰空之姿撐住笨重的身體，雙腿也不甘示弱的劈成「一字馬」，儼然就是體操選手，動作十分標準，這一幕驚奇畫面也讓飼主忍不住驚呼「這是在做體操嗎？」

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言笑說「根本體操選手」、「不參加奧運太可惜了」、「姿勢100分，一定能拿金牌」、「認真說，牠的臂力好強大」；更有人將沙基的照片P圖，還煞有其事的在沙基背後放上象徵運動最高殿堂的奧運標誌，逗樂一票網友。