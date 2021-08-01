雖新冠肺炎疫情依然在各國爆發，但已大規模接種疫苗的美國民眾，似乎逐漸恢復正常生活，開始舉辦各項大型活動。近日在美國麻薩諸塞州的博覽會上，請來了專業的雜耍演員為民眾表演，但在進行到「命運之輪」的高空環節時，該名演員卻突然踩空重摔在地，造成脊椎骨折，讓現場民眾全嚇壞。

根據外國媒體的綜合報導，位於美國麻薩諸塞州的巴恩斯特布爾縣（Barnstable County），上周三(21日)為了幫當地所舉辦的狂歡節博覽會吸引人氣，主辦單位特別請來了雜耍表演團體「NervelessNocks」到現場炒熱氣氛。

當所有人屏氣凝神，看著23歲的演員賽勒斯諾克（Cyrus Nock）進行「命運之輪」的高空表演時，他卻不慎踩空，從6公尺高、360度旋轉的巨大滾輪中摔落，掉落途中還撞到另一個小滾輪，接著他就重摔在地、倒地不起，其他同事看到後趕緊上前查看傷勢並將他緊急送醫，而現場目睹一切的觀眾也被嚇到驚聲尖叫。

經過醫生診斷，賽勒斯諾克這一摔不僅摔斷了3根肋骨、手肘脫臼，脊椎也有多處骨折變形，傷勢相當嚴重，不過治療後已沒有生命危險，傷勢逐漸康復中。

賽勒斯諾克接受媒體採訪時回憶道，表演當下就知道自己踩錯地方，左腳懸空在滾輪外頭，接著就像自由落體一樣摔落，然後就聽到”啪”的一聲，多處斷裂的聲音，對於當天觀看表演的民眾及孩子們感到抱歉。不過，他也表示不會因為這次的表演失誤而產生恐懼，甚至等傷勢痊癒後還想繼續表演、努力練習。

賽勒斯諾克的父親麥克爾（Michael）則表示，兒子已從事這行將近13年，因此他相信並尊重兒子的專業，現在只希望他能好好養傷，也感謝當時即時將賽勒斯諾克送醫治療的所有警消及工作人員。