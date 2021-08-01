大陸貴州一名男子在自家後院池塘中，發現有許多微小的白色不明生物漂浮在水面上，經過專家檢驗證實，這個不明生物是一種比恐龍歷史還要更加古老的活化石「桃花水母」，且目前被列為世界瀕危動物之一。

根據陸媒報導，貴州銅仁市的居民何文成在自家後院的池塘內發現奇怪生物，於是通報當地相關單位，官方接獲消息後，派出銅仁市農業農村局漁業技術推廣站、貴州大學動物科學學院水產科學系人員前往現場，經檢驗後證實，這個微小的白色生物就是「桃花水母」。

何文成接受採訪時透露，2000年他就在自家後院建了2小1大的池塘想要養魚，水源則引用附近的井水，沒想到一年後池塘裡就開始有桃花水母出沒，當時他還不知道這些生物的真實身分，上網搜尋資料才驚覺真相，不過20多年來何文成都不知該向哪個單位通報，直到最近才終於聯絡上專業人士。

貴州大學動物科學學院水產科學系教授姚俊傑指出，桃花水母存在的年份比恐龍還要早很多，經推算牠們生存的歷史至少有5億到5.5億年，由於桃花水母對於水環境的要求非常高，因此研究團隊將池塘水取樣檢測，並表示除了發現桃花水母的池塘外，附近的山水等環境都必須一起維護，才能避免桃花水母的生存環境受到影響。

桃花水母是一類生活在淡水的水母，最早由學者蘭克斯特（Lankster）在1880年於英國發現，並建立桃花水母屬，目前屬下共有11種，其中宜昌桃花水母和四川桃花水母因為生存環境遭到破壞，可能已經滅絕，其餘則被列為世界級瀕危物種。