印度日前發生一起離奇的死亡案件。一名男子在家中熟睡時，突然感覺到身體一陣劇痛，趕緊要求家人將他送醫治療，但沒想到最後還是不幸過世，就連他的一雙兒女，也被發現慘死在臥室中。

根據印度媒體的綜合報導，來自印度中央邦的一名35歲男子拉拉帕利亞（Lala Paalia），平常都與5歲的兒子山賈（Sanjay）及3歲的女兒莎希（Shashi）一同在臥室中睡覺。7月25日凌晨，他們一如往常的在家中熟睡，拉拉帕利亞卻突然在半夜感覺到身體各處極度疼痛，痛到他忍不住要求其他家人將他送醫治療，但拉拉帕利亞仍然在25日上午於醫院中過世，讓所有人相當震驚。

警方前往拉拉帕利亞家中調查時，發現拉拉帕利亞的一雙兒女也陳屍在臥室中，疑似遭到不明蚊蟲叮咬而死亡，警方只好趕緊將3人進行驗屍。從屍檢報告中發現，拉拉帕利亞與另外2名子女皆受到「毒蟲」叮咬而致死，至於到底是什麼品種的毒蟲毒液這麼可怕，法醫目前也還在找答案，全案仍持續調查中。

網友看到新聞後紛紛留言「又有疫情又有不明毒蟲，是要怎麼活」、「想不到在家中睡覺也有事」、「他們應該也會覺得自己走得莫名其妙」、「爸爸送醫時竟沒發現小孩也出事了嗎」、「這比得新冠肺炎還莫名其妙，晚上睡個覺就離世了」。