許多人早上起床都會迷迷糊糊的，可能下意識會做出一些驚人的舉動自己也不知道。大陸就有一名男子在早晨起床刷牙時，竟意外將15公分長的牙刷吃下肚，回過神才驚覺自己做的蠢事，趕緊前往醫院將牙刷取出。

根據大陸媒體《江蘇公共新聞》、《頭條新聞》的報導，位於大陸江蘇泰州的一名男子，早晨起床後尚未清醒，走進廁所時雖意識模糊，仍下意識的拿起牙刷準備刷牙出門，但不知怎麼的，刷著刷著他竟將15公分長的牙刷整支吞下肚，當他回過神來想將牙刷從口中取出時已來不及，嚇得他趕緊前往醫院請求協助。

經過醫生拍攝的X光片中發現，牙刷已順著食道的推送滑進了胃部，只能緊急進行胃鏡手術才能將牙刷取出，所幸手術過程相當順利，沒多久就從男子的胃中找到了15公分的牙刷，並將其取出體外。醫生表示，由於牙刷的表面光滑又是硬物，所以無法直接夾出，只能先套住牙刷的末端再慢慢拉出來。

不過除了他之外，一名來自深圳市龍華區的男子，也曾在不久前發生過類似的情況，他一早用牙刷清理舌苔時，同樣不慎將牙刷吞進肚裡，導致胸口疼痛送醫治療。因此醫生提醒，平常不宜吃飯過快，或是吞嚥較大的食物，若不小心吞入異物，千萬不要吞食饅頭或飯糰將異物強行吞下，應盡速前往醫院避免憾事發生。

網友看到新聞後也紛紛留言「告訴我你怎麼做到的」、「牙刷有這麼絲滑嗎」、「的確夠不小心的，牙刷也能吃進去」、「我也想知道他到底怎麼做到的，可以說是神乎奇技」、「能吞牙刷也是個人才」。