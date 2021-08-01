菲律賓日前受到颱風侵襲，部分地區暴雨不斷引發淹水災情，當地一間網咖老闆擔心電腦設備壞掉，連忙到店內查看狀況，沒想到一進門就看見幾名少年仍坐在電腦桌前，就算泥水早已淹到屁股的高度也不離開，讓老闆相當傻眼，不過最終他以安全為由，將這群少年勸離，所有人都平安無事。

根據《地鐵報》報導，本月22日菲律賓受到颱風侵襲，許多地區都因為接連不斷的暴雨而引發淹水災情，位於黎剎省（Rizal Province）卡伊安塔（Cainta）的一間網咖也受到影響，泥水倒灌進店內，老闆薩姆森（Sio Samson）擔心網咖中的電腦設備會壞掉，於是連忙趕到現場查看狀況，沒想到一進去就看見驚人的一幕。

從影片中可以看到，有幾名少年仍坐在電腦前專心地打遊戲，儘管泥水都已經淹到他們屁股的高度仍不為所動，薩姆森見狀十分傻眼，於是拿出手機拍下這誇張的畫面，但因為擔心少年們之後不是被洪水沖走，就是可能會被電死，所以在拍完影片後立刻勸他們離開。

對此薩姆森表示：「那天我們不知道水會淹這麼高，所以我一看到這幕就馬上告訴他們，我們必須把設備移動到更高的地方，後來他們也放下手邊的遊戲離開，沒有任何人受傷」。據報導稱，因為當地很容易發生淹水災情，所以網咖內的插座都設置在高於頭部的位置，才避免了憾事發生。