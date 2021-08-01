美國動物救援組織前陣子收容了一隻右前腳骨折的德國牧羊犬，因為傷勢太過嚴重，獸醫不得不替牠截肢，沒想到才過了1個月，這隻德牧就找到了新主人，一名在戰役中失去右腿的的退役軍人決定收養牠，一人一狗擁有相同的「特徵」，讓上千萬名網友看了都十分感動。

美國動物救援組織「Inland Valley Humane Society & SPCA」前陣子收容了一隻德國牧羊犬，因為當時牠的右前腿骨折傷勢嚴重，獸醫不得不做出痛心的決定，幫牠進行截肢手術，從該組織上傳的影片中可以看到，狗狗剛做完手術時看起來悶悶不樂，但難過的日子沒有持續太久，1個月後就有人決定收養這隻德國牧羊犬。

在和新主人見面前，德牧一直處於興奮的狀態，影片隨後也曝光了對方的身分，原來這名新主人曾是上過戰場的軍人，但不幸在戰爭中失去了自己的右腿，在畫面中他不避諱地露出了自己的義肢，和狗狗拍攝合照，最終一人一狗離開的背影深深地感動了動物救援組織的工作人員，發文祈願這對「完美伴侶」未來都能一切順利。

影片曝光後很快就引起大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過1100萬，大家都覺得非常感動，紛紛留言：「我今天本來沒打算哭的，但看到這個影片就忍不住了」、「因為自己淋過雨，所以想為你撐傘」、「我的眼淚不值錢」、「他們肯定是彼此最好的伴侶，缺失的那條腿就有了對方就能完整了」。