大部分的公車為了防止車門夾傷乘客，都會加裝感應裝置，讓司機知道有人上下車。但比利時一台公車司機日前在公車休息站時，明明無人上下車感應門卻一直呈現開啟，同時還看到一個黑影閃過，仔細看才發現是一隻「毛乘客」偷偷上車。

根據外國媒體的報導，位於比利時布魯塞爾的一名女性駕駛艾莉莎（Alessa），日前於于克勒（Uccle）的公車休息站，檢查公車上是否有乘客遺落物品時，突然發現後方的感應門中闖入一個不明黑影，但她沒有看到任何人，只看到公車走道上出現一隻毛茸茸的野生狐狸，探頭探腦的不知道在找什麼。

艾莉莎看到這隻野生狐狸不但沒有嚇一跳，反而覺得牠四處張望、探索的模樣十分可愛，艾莉莎便躲在一旁默默觀察，不去驅趕狐狸，過一陣子之後小狐狸發現沒有牠要找的東西便默默離開，不過這可愛的畫面也被艾莉莎給拍了下來分享至網路上。

À Decroly nous avons les voyageurs les plus mignons 🥰 @STIBMIVB pic.twitter.com/4YQa4rlaMY — 🏆Alessa🏆 (@Ale2sa) July 28 2021

附近鄰居看到影片後笑著表示，其實這隻狐狸跟其他的家人就住在附近的樹林中，居民經常可以聽到牠們彼此呼喚的聲音，有時候也會不小心闖入居民的家中查探。

不過，這已經不是第一次在布魯塞爾的公車上出現野生動物，2018年時也曾有一隻小赤狐趁著電車正在維修時闖入，在車內跳上跳下，後來甚至跳上椅墊欣賞外面的風景，可愛模樣同樣吸引大批網友轉發。