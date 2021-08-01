外出吃飯時若餐點的份量不如預期，大部分的人都會因此感到不開心。美國一名男子日前到餐廳用餐時，發覺服務生送上來的牛排疑似「縮水」了，於是當場和對方吵了起來，隨後更拿出電子秤秤重，沒想到結果顯示牛排的份量真的比菜單上標示的還要輕一半，讓服務生十分尷尬。

根據《每日星報》報導，22歲的安東尼奧（Diner Antonio Chacon）日前到位於科羅拉多州的某間餐廳慶祝生日，當天他點了自己最喜歡的6盎司牛排，搭配薯泥和薯條，然而服務生將他的餐點送上桌後，他卻覺得牛排的大小有點「縮水」，於是立刻向服務生反映，不過對方不相信他的話，並解釋6盎司是烹煮前的重量，實際料理過後牛排會介於4到5盎司之間。

安東尼奧並不滿意這種說法，直言自己明明點了成人餐，但上桌的牛排看起來卻像是「兒童餐」，隨後還從車上拿來了電子秤，在徵詢過餐廳經理的同意後開始秤重，沒想到結果竟顯示這塊牛排只有3.68盎司，服務生見狀當場傻眼，尷尬地笑說：「該死，你說的是對的」。

之後餐廳急忙重新製作一份餐點，並由主廚親自為安東尼奧送上，在結帳時更給予他優惠折扣，但這件事卻讓安東尼奧遭受網友批評，對此他無奈解釋，自己經常到那間餐廳用餐，只是這次剛好發現牛排份量與平時不同，並沒有故意要找店家麻煩。