日本92歲的藝術大師草間彌生，以前衛的創作風格聞名全世界。近日她受邀替家鄉松本市的市區公車操刀，親自設計當地獨特的公車造型，沒想到實品一公開後，立即受到網友猛烈抨擊。

根據日本媒體《Jタウンネット》的報導，近日長野縣松本市市區出現一輛滿是紅點的公車，在網路上爆紅，因為它除了車頭貼滿了紅點外，就連車身及車頂都布滿著紅色的圓點，讓不少網友看了頭皮發麻，直呼這台公車就像是一台「重病巴士」（ヤバい病気のバス）或是靈車。

報導中指出，日本人看到靈車時會停止呼吸、藏起大拇指，避免亡靈朝自己竄過來，而不少人認為看到這台公車就跟看到靈車一樣的感覺，就連小學生看到這台公車經過，都會忍不住停止呼吸並藏起大拇指，避免被穢氣沾染上。

除此之外，也有網友發現某些地區的投幣式飲料機也布滿的紅點，讓不少人毫不客氣的批評「好像長滿水痘的公車跟飲料機」、「我的密集恐懼症要爆發了」、「受不了了，我看到好想吐，只有我覺得很噁心嗎」。

事實上，這台公車是出生自日本長野縣松本市的藝術家草間彌生所親自設計的，她收到相關單位的邀請，將汰舊換新的公車重新設計，並取名為「水玉亂舞號」，公車上紅色的水玉點點象徵著愛與和平，希望每個人都能感受到這層用意。而這台由松本站出發的公車，途中將行經松本城、縣之森公園及休館中的美術館等多個觀光景點，雖每20分鐘會有一班，但也不是每一台都是這個造型，必須夠幸運才有機會搭乘。